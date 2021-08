Attualità

Perché rivolgersi ad un esperto Seo? Oggi si sente molto parlare di Seo e di posizionamento sui motori di ricerca. Il motivo di questo interesse per la disciplina è proporzionale al bisogno di aziende, siti web, e-commerce, professionisti ecc…di posizionarsi al meglio su Google e sui principali motori di ricerca per query e parole chiave a loro necessarie per raggiungere gli utenti.



Oggi la trasformazione digitale sta interessando sempre più imprenditori e professionisti, che vogliono sfruttare il web per riuscire ad aumentare la loro redditività, migliorare il processo di vendita e raggiungere più facilmente un pubblico in target con la loro attività.



Per sostenere quest’obiettivo però, non basta farsi realizzare un bel sito o un bell’e-commerce, è necessario avere una strategia Seo attenta e che raggiunga determinati risultati. Per riuscire a creare un progetto Seo che funzioni è altrettanto importante rivolgersi a un professionista. Solo un esperto o consulente Seo può creare una strategia che funzioni davvero!

Ma scopriamo di più sulla figura del consulente Seo!

Consulente Seo: un professionista essenziale per la propria digital strategy



Quando si appronta una strategia digitale è essenziale includere in questa un attento lavoro da parte di un consulente ed esperto Seo. Questo professionista, infatti, con le sue competenze, studi e conoscenze è in grado di aiutare la strategia di business a ottenere i risultati posizionati, grazie a buon posizionamento organico del sito o e-commerce per chiavi e query di suo interesse.



Oggi, possiamo constatare come si cerchi di posizionarsi al meglio su Google, principalmente, al fine di migliorare il proprio profilo aziendale e professionale.



Ad esempio, nella capitale del business, della finanza e anima dell’industria e imprenditoria: Milano, sono sempre di più le richieste di un consulente SEO a Milano. Il motivo? Semplice tutti vogliono arrivare tra le prime posizioni e ampliare il loro business. Ma solo pochi ci riescono! Perché?



Semplice, molti non conoscono la Seo o non sanno che hanno bisogno di un esperto che se ne occupi. Quindi si affidano a studi improvvisati oppure al fai da te, che però non è sempre la soluzione idonea, specie quando si parla di una materia così complessa e che ha bisogno di tanto studio.



Per questo motivo la figura del consulente Seo diventa essenziale se si vogliono raggiungere reali progressi nel campo del posizionamento organico, ma anche se si vuole aumentare la propria brand positioning e awareness. Infatti, se ci si posiziona su Google per determinate keyword d’interesse, è possibile raggiungere clienti in target e diventare nel tempo un punto di riferimento nel proprio settore.



Cosa fa un esperto Seo e quali sono i vantaggi



Un esperto Seo si occupa di studiare in modo attento una strategia che permetta a un sito web o e-commerce di posizionarsi nelle prime posizioni della ricerca organica di un motore di ricerca, come Google.



Per riuscire a raggiungere questi risultati, il Seo deve svolgere un’importante azione di analisi, applicare precise strategie e lavorare per obiettivi. Tra le principali attività di un Seo ci sono dunque:



Verifica del sito sotto il profilo tecnico al fine di migliorare prestazioni e User Experienc

Verifica dei contenuti del sito per ottimizzarli lato Seo

Una Seo Audit completa per capire eventuali problemi presenti e risolverli e per comprendere le migliori strategie d’adottare

Ricerca e studio delle keyword e query del settore

Consultazione e analisi dei dati

Strutturazione di strategie al fine di raggiungere obiettivi precisi

Queste sono a grandi linee alcune delle attività delle quali si occupa il Seo nell’ambito della strutturazione di un progetto che porti a risultati tangibili.



Grazie a questa strategia il proprio business può ottenere dei risultati quali: aumento degli utenti in target sul sito, rafforzamento della brand authority e awareness, aumento delle conversioni sul sito e di conseguenza miglioramento dei profitti del brand.