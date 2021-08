Coronavirus Rimini: 117 nuovi casi, calano i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Emilia Romagna

| 16:09 - 06 Agosto 2021

Bollettino Covid (6 agosto 2021).

Tre pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti) e 117 nuovi casi di contagio, con prevalenza dei sintomatici, 82, sugli asintomatici, 35. Sono i numeri odierni (venerdì 6 agosto) della pandemia da Sars-CoV-2 per il territorio riminese. Nei primi cinque giorni di questa settimana, i casi totali sono stati 426, media di 85 contagi al giorno.



In regione i nuovi casi sono stati 717 su 28.084 tamponi, tasso di positività del 2,6%. I casi attivi crescono di 565 unità a fronte di 151 guarigioni. In regione si conta un decesso (una 73enne). In terapia intensiva i pazienti scendono a 22 (-2), calo anche nei reparti Covid (263, -4).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 143 nuovi casi e Rimini con 117; seguono Reggio Emilia (95) e Modena (90). Quindi Ravenna (60), Ferrara (55) e Parma (54); poi Piacenza (44) e Cesena (30). Infine, Forlì (15) e il Circondario Imolese (14).