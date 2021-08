Pennabilli, annullata la cena in bianco in piazza

Attualità

Pennabilli

06 Agosto 2021

Cena in bianco a Pennabilli (foto di una precedente edizione pre Covid).

La pro loco di Pennabilli comunica l'annullamento della "Cena in bianco", inizialmente prevista per lunedì 9 agosto. Fin dalla sua prima edizione nel 2015 , la “Cena in bianco” è stata la giornata in cui Pennabilli si veste di bianco e rende la piazza unica, una festa all’insegna delle 5 “E”: Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica. "Le nuove normative COVID in vigore dal 6 agosto richiedono una serie di misure e interventi che avrebbero intaccato il senso di convivialità e la natura stessa dell’evento", spiegano gli organizzatori. Per questo motivo, la Pro Loco di Pennabilli ha ritenuto opportuno annullare l’evento per l’anno 2021, "con la speranza di poter tornare a riunirci serenamente e con rinnovata spensieratezza nel prossimo futuro".