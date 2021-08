Latitante, ma va in vacanza a Rimini con la fidanzata: arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:59 - 06 Agosto 2021

Sul suo capo un mandato di arresto europeo, ma nonostante i guai giudiziari è stato trovato a Rimini, in vacanza con la fidanzata. Ieri sera (giovedì 5 agosto), la Polizia ha fermato un 31enne rumeno per un controllo di routine in viale Mantova. Dagli accertamenti sono emerse le pendenze giudiziarie del giovane, che deve scontare tre anni di reclusione per guida senza patente di veicolo non immatricolato e per contrabbando di tabacchi, fatti commessi nel luglio 2020 in Romania. Il 31enne si trova ora al carcere dei Casetti di Rimini.