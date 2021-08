Rimini Calcio, ufficiale anche Gian Marco Gabbianelli

Sport

Rimini

15:42 - 06 Agosto 2021

Gian Marco Gabbianelli col presidente Alfredo Rota.



Adesso è ufficiale. Arriva per ultimo o quasi, in realtà nei piani del ds Andrea Masniero è stato il primo della lista. Parliamo di Gian Marco Gabbianelli, classe 1994 (175 cm – 65 kg), attaccante esterno mancino o all'occorrenza trequartista, giocatore dotato di grande fantasia e qualità. In arrivo da una società di Fano, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso e passato in seguito a quello dell’Inter. Ha vestito in carriera le maglie di Pro Patria, Prato, Fano, Matelica, Monterosi, Campodarsego e Albinoleffe con il quale è stato protagonista la scorsa stagione andando in rete nella semifinale play off di Lega Pro.