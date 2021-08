Al Meni, anche il ristorante Quartopiano protagonista con lo show cooking di Silver Succi

Attualità

Rimini

| 15:27 - 06 Agosto 2021



Non poteva mancare la proposta del Quartopiano Suite Restaurant all’ottava edizione di Al Mèni, la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche e alle cose fatte con le mani e col cuore. Il circo dei sapori torna nelle giornate di domani, sabato 7 agosto, e domenica 8 agosto, dalle 10:00 del mattino fino alle 23:00.



Nella “Piazza dei Sogni”, di fianco al Teatro Galli, Quartopiano Suite Restaurant sarà presente con la sua proposta street food ‘gourmet’. Sei piatti d’autore, due proposte per portata dal primo al dolce, pensate dallo chef Silver Succi che ad Al Mèni sarà presente anche in un’altra veste. Sabato sera, dalle 22:00 alle 23:00, lo chef del Quartopiano sarà infatti protagonista dello Show Cooking nell’Arena Francesca da Rimini, dove realizzerà la sua speciale zuppa estiva a base di bottoni di cipolla brasata, bocconcino di sogliola, cozze pastorizzate, spuma di cocco e acqua di pomodoro e levistico.



Per accedere alla manifestazione è richiesta la certificazione verde Covid-19.



LE PROPOSTE STREET FOOD DEL QUARTOPIANO



Lasagna al ragù di cortile con pancetta piacentina D.O.P, porcini e susine “Sangue di Drago”

Gnocchetti di patate rosse al ragù di pesce (Az. Ecopesce) con fonduta di pomodori, zucchine e fiori di zucca

Sgombro marinato e cotto su zuppa di peperoni con pomodori dell’orto e pane fritto

Cubi crudi di tonno “Alalunga” (Az. Ecopesce) con crostone di pane integrale, aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P. e julienne di verdure

Zuppa inglese del maestro Federico Fellini

Tartelletta con cremoso di cioccolato al latte e albicocche al timo