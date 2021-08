Green Pass, il Garden: "Da noi spazi esterni per allenarsi normalmente"

Sport

Rimini

| 15:00 - 06 Agosto 2021

Palestra outdoor del Garden.



Green Pass sì o Green Pass no? Sono giorni complicati per le attività coinvolte nella nuova misura appena entrata in vigore che condizionerà ulteriormente le vite e le scelte di tutti.

Per dare un segnale deciso di semplificazione e normalità il Garden Sporting Center e lo Steven Sporting Club metteranno tutti i loro clienti in condizioni di allenarsi normalmente, sfruttando i 38.000 mq di parco esterno presente in via Euterpe.

Lo Steven e il Garden non saranno dei luoghi dove giudicare le scelte personali, ma luoghi dove ognuno può sentirsi sportivo secondo la propria natura e si daranno soluzioni diverse a chi si è vaccinato, a chi lo farà, a chi non vuole farlo e a chi non può farlo.

Nell'ampio giardino esterno della Polisportiva sono già allestite aree per i corsi outdoor con un palinsesto quotidiano e costantemente aggiornato sia a terra che in acqua, mentre in un'apposita zona è presente una vera e propria palestra esterna, con tutti gli attrezzi per consentire di allenarsi in totale libertà sempre seguiti dagli istruttori Garden e Steven.

La piscina esterna natatoria sarà aperta a partire dalle 7.30 di mattina e tutti gli spazi nel verde saranno liberamente fruibili da tutti, compresi i campi da calcetto e calciotto; proseguirà regolarmente il centro estivo Junior Club e nelle piscine sterne saranno svolti la maggior parte dei corsi in acqua (aquagym, hydrobike…)

Il modello proposto aiuterà tutti a continuare ad allenarsi in ogni spazio: al chiuso, all’aperto, a casa. Dove e come ognuno lo vorrà fare Garden e Steven si impegneranno ancora di più per rendere questi spazi, fisici e digitali, un’esperienza di allenamento unica.

Come sempre, verranno rispettate le prescrizioni imposte dal Decreto: lo Steven e il Garden saranno luoghi sicuri e chiunque frequenterà gli spazi al chiuso (palestra, piscine) che chiaramente resteranno aperti, lo farà in tutta sicurezza e seguendo le norme.

Anche lo staff, in linea con la normativa in materia di Green Pass, sarà a disposizione avendo espletato le prescrizioni previste in base all’area di lavoro.