Apre il tendone degli chef a Rimini: sabato 7 agosto al via Al Meni

| 14:35 - 06 Agosto 2021

Al Meni.



Domani (sabato 7 agosto) debutta in piazza Malatesta a Rimini "Al Meni": al centro di una piazza dei sogni avvolta da atmosfere felliniane, si accenderà la magia dello spettacolo fra il circo 8 e ½ dei sapori e la grande panca circolare, a ricordare una grande pista circense, dorata, illuminata, che, come nel festoso girotondo finale di 8 ½, vuole essere un inno alla vita. In questo girotondo immaginifico la città condividerà con cuochi, contadini, artisti e sognatori la sua piazza e il suo saper fare.



Saranno lo chef ambasciatore della cucina italiana nel mondo, Massimo Bottura, con il Sindaco Andrea Gnassi e i tanti protagonisti dell’evento che daranno il via agli showcooking nelle due cucine a vista, dislocate fra Piazza Malatesta e l’arena Francesca da Rimini. Qui saranno all’opera le mani dei sedici cuochi chiamati a rotazione a preparare i loro piatti nella due giorni di evento.



Sin dalla mattina di sabato, il mercato dei prodotti, le conversazioni e i laboratori di Slow Food e il labstore Matrioska racconteranno gli straordinari prodotti e manufatti emiliano romagnoli.