Rimini, riapre la stazione ecologica di via Nataloni dopo il restyling

| 14:28 - 06 Agosto 2021

La stazione ecologica di via Nataloni.

Da oggi pomeriggio (venerdì 6 agosto), riapre al pubblico dopo gli interventi di ristrutturazione la storica stazione ecologica di via Nataloni a Rimini.



Il centro di raccolta, visitato dall’assessore all’ambiente Anna Montini, accompagnata dai responsabili di Hera, osserverà un orario di apertura annuale bilanciato con gli altri centri del comune, ed è il primo centro della provincia in cui è prevista anche l’apertura domenicale: martedì, giovedì e domenica dalle ore 8.30 alle 14.15, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle 18.45 e sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.45.



Gli interventi di restyling Numerosi gli interventi di potenziamento e ristrutturazione effettuati dalla multiutility all’interno del centro di raccolta: nuovi il box ufficio e le aree per il conferimento dei rifiuti che occuperanno solo una parte del vecchio centro di raccolta, avendo restituito al parco una parte di terreno. Oltre all’adeguamento delle reti antincendio e fognaria, sono stati rifatti la segnaletica orizzontale e l’impianto di illuminazione.