Dal cimitero di Passano all'edificio Acer di Cerasolo, partono nuovi cantieri a Coriano

| 14:17 - 06 Agosto 2021

Aprono nuovi cantieri a Coriano.



Aprono nuovi cantieri sul territorio comunale di Coriano. Già in fase operativa l’intervento per l'ampliamento del cimitero di Passano: 100 nuovi loculi per un investimento di oltre 200.000 euro. La fine dei lavori è prevista entro l’autunno.



Un secondo cantiere per 240.000 euro (apertura imminente, 150 giorni i tempi di realizzazione) è previsto per il collegamento del marciapiede tra Coriano paese e Passano.



Infine, dopo la demolizione dell'edificio ACER a Cerasolo, è stata progettata e verrà realizzata un'area pubblica destinata a parcheggio e area verde. "Una riqualificazione importantissima vista la vicinanza con la scuola elementare Andersen e la vicina parrocchia. A colpo d'occhio cambierà notevolmente l’area sarà assolutamente un posto molto fruibile ed utilizzato", spiega il sindaco Domenica Spinelli.



L'intervento ha un costo previsto di 100.000 euro. I lavori, della durata di 102 giorni, inizieranno in autunno. ”Un'iniezione di fiducia per una ripartenza alla grande del territorio di Coriano. Stiamo mantenendo gli impegni che 4 anni fa, all’inizio del secondo mandato, ci eravamo presi con i nostri concittadini. Coriano Cantiere è il segno che anche a chi visita il territorio delle Terre di Coriano, vogliamo dare, un territorio attivo e guarda al futuro con entusiasmo e verso grandi obiettivi", chiosa il sindaco.