Rimini, al parcheggio Clementini nei weekend d'agosto si paga solo un euro

Attualità

Rimini

| 13:14 - 06 Agosto 2021

Parcheggio Clementini.



A partire da domani (sabato 7 agosto) e per tutto il mese di agosto, la sosta a pagamento nel parcheggio Clementini a Rimini sarà ancora più conveniente. Dalle ore 15:30 del sabato fino alle 7:00 del lunedì mattina si potrà parcheggiare la propria auto in uno dei 200 posteggi al prezzo promozionale di 1 euro.



Una soluzione vantaggiosa non solo per chi intende visitare il vicino centro storico, ma anche per l’intermodalità che la posizione del parcheggio, situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria, dal capolinea del Metromare e dal Bike Park, è in grado di offrire. A queste opportunità si aggiunge il servizio a chiamata gratuito Shuttlemare, lanciato in maniera sperimentale fino al 29 agosto dal Comune di Rimini in collaborazione con Start Romagna, che consente di raggiungere il mare in maniera veloce, sicura ed economica.



Nel parcheggio Clementini è intanto partita, nei giorni scorsi, la sosta a pagamento con sistema tecnologico di regolamentazione degli accessi. Il nuovo sistema rilascia un ticket d’ingresso per il sollevamento della sbarra. Prima di ritirare la propria vettura è necessario effettuare il pagamento attraverso la cassa automatica posta al fianco del Punto Bus. Sono accettate tutte le tipologie di pagamento cartacee ed elettroniche. Presso la cassa automatica è possibile inoltre ricaricare l’abbonamento mensile da 25 euro che consente la sosta tutti i giorni, ad esclusione del mercoledì e del sabato in orario di mercato (fino alle ore 15:30).