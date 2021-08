Alta Valmarecchia, i comuni pronti a entrare in Romagna Acque

Attualità

Valmarecchia

| 13:00 - 06 Agosto 2021



Il consiglio provinciale di Rimini ha votato all’unanimità l’atto di indirizzo per la cessione di quote di partecipazione della Provincia in Romagna Acque a favore dei Comuni dell’alta Valmarecchia.



Come spiegato dal presidente Santi, “con la costituzione di Romagna Acque, gli enti pubblici della Romagna hanno voluto rafforzare il controllo pubblico dell’acqua, risorsa primaria, assicurandosi la proprietà delle fonti romagnole".



I comuni dell'Alta Valmarecchia sono proprietari di acquedotti e di falde acquifere che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria difficilmente sostenibili dagli stessi. "Dato che i Comuni di Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello e Casteldelci hanno deliberato la volontà di entrare a far parte della compagine sociale di Romagna Acque, riteniamo che per raggiungere nei tempi più rapidi possibili gli obiettivi di valorizzare il patrimonio idrico presente nell’ambito del sistema romagnolo, cercando di realizzare gli investimenti necessari, è opportuno agevolare da subito il loro ingresso in Romagna Acque".