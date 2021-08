Baseball: Rimini attende in casa Ciemme Oltretorrente

Sport

| 12:52 - 06 Agosto 2021

Lucio Giovannini in azione.



Erba Vita New Rimini comincia domani (sabato 7 agosto) il girone di ritorno della poule salvezza. Cinque avversari, dieci partite che dovranno essere sfruttate al meglio per evitare l’ultima posizione, attualmente occupata, che significherebbe retrocessione in serie B.



È ancora tutto in gioco. Al di là di Modena, imbattuta in tutto il girone d’andata e a un passo dalla salvezza aritmetica e di Bologna, capace di un sussulto in questa fase con sei vittorie consecutive e le ultime cinque di un punto, le altre quattro squadre sono racchiuse in un fazzoletto di due partite.



Ciemme Oltretorrente, l’avversario di domani che in classifica è sopra di due gare, all’andata si aggiudicò entrambe le sfide contro Erba Vita New Rimini. La prima al 10° inning con un fuoricampo da quattro punti. La squadra parmigiana viene da due brucianti sconfitte in casa con Bologna, entrambe per un punto.



Le partite sono in programma alle 15.30 e alle 20.30 sul diamante di Riccione. L’ingresso, consentito solo dal cancello lato SS16, è subordinato alla presentazione del green pass o del tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Gare in diretta streaming sulla pagina Facebook di New Rimini e di Icaro Sport.



Fra le fila riminesi, dopo il debutto stagionale di Ricky Bertagnon nel weekend scorso, ci sarà anche la presenza di Pierangelo Cit, 30enne atleta tesserato insieme a Bertagnon ad inizio stagione e che dopo alcuni impegni professionali e personali riesce a mettersi a disposizione della squadra. Il tesseramento iniziale è condizione decisiva per aggiungere giocatori, visto che nuovi inserimenti erano consentiti fino al 30 giugno.



Cit è una ottima conoscenza degli appassionati, cresciuto nei Falcons e con tanti campionati di serie A alle spalle nel ruolo di ricevitore prima a San Marino e poi nel Rimini Baseball. Probabili partenti: Alessandro Di Giacomo in gara 1 e Tommaso Aiello in gara 2.



La delicatezza del momento – New Rimini viene da 5 sconfitte – impone una reazione già da domani. Da qui alla fine negli scontri diretti sarà necessario vincere sempre almeno una partita e cercare un paio di doppiette che consentano ai ragazzi di Mike Romano di raggiungere l’obiettivo salvezza.