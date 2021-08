Vandalizzano gli arredi del parco del mare: denunciati tre giovani

Cronaca

Rimini

| 12:49 - 06 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Sono stati sorpresi a sradicare, a mano, interi cespugli e a danneggiare i nuovi arredi del parco del mare, nel tratto di Marina Centro, tra viale Beccadelli e il lungomare Tintori. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto una pattuglia della Polizia Municipale ha colto sul fatto tre giovani di nazionalità svizzera, che ora dovranno risarcire i danni provocati (la cifra è in quantificazione da parte degli uffici tecnici del Comune). Sono indagati per l'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato di beni pubblici: hanno negato di essere vandali e si sono giustificati dicendo di essere alla ricerca di un paio di occhiali andato smarrito. La Polizia Municipale ha poi convocato una squadra di Anthea per il ripristino degli arredi danneggiati e la pulizia dell'area.