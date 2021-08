Cronaca

Rimini

| 12:44 - 06 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Ieri mattina (giovedì 5 agosto) i Carabinieri di Rimini hanno arrestato una 22enne ucraina, sorpresa fuori dalla propria abitazione, in violazione degli arresti domiciliari. La giovane è indagata per spaccio di sostanze stupefacenti e non aveva motivi che giustificassero l'allontamento dal proprio domicilio. Condannata per direttissima a 2 mesi di reclusione, si ritrova nuovamente ai domiciliari.