Paul Gordon Manners infiamma l'estate di Montefiore

| 12:24 - 06 Agosto 2021



Entra nel vivo l'estate di Montefiore Conca. Il primo weekend di agosto sarà nel segno della musica, in compagnia di un artista da sempre fortemente legato al territorio della Valconca. Si tratta di Paul Gordon Manners, pronto ad esibirsi con il suo spettacolo multimediale dal vivo intitolato “Il complesso”. Appuntamento sabato 7 agosto alle 21 (ingresso libero) nell'Arena F. Raciti. Quello portato in scena da Manners sarà un viaggio affascinante e ricco di aneddoti divertenti nel mondo della musica degli anni ’70 e ’80 attraverso i ricordi di chi li ha vissuti sul palco e dietro le quinte. Nell'Arena non mancherà un punto ristoro per accompagnare il sound inconfondibile del musicista con le migliori prelibatezze dello street food. Paul Gordon Manners nasce a Londra (1953) nel quartiere di Romford e vive in Italia da metà degli anni settanta. Musicista, poli-strumentista, cantante, produttore, autore e compositore, ha fatto parte dei Cugini di Campagna come cantante/chitarrista dal 1978 al 1985 ed è il leader e fondatore del gruppo Grammar School dal 1986. Nei suoi studi di registrazione ha prodotto molti artisti internazionali tra cui Tina Arena, Sylvie Vartan e Kelly Joyce. Nel 2009 ha pubblicato un disco da solista intitolato "3/4" e realizzato tre spettacoli multimediali: “A soldier they called Tom” (2010).