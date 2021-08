Un anno di scatti in mostra: oltre 1600 visitatori in un mese al centro visitatori di Rimini

Attualità

Rimini

06 Agosto 2021

Giampiero Piascaglia in visita alla mostra.



Un anno di scatti sui social. La mostra "#365clickrimini" è giunta a metà cammino e sta riscuotendo successo presso turisti e Riminesi: 1600 visitatori alla mostra fotografica in meno di un mese. L’assessore alla cultura del Comune Giampiero Piscaglia ha visitato la mostra e ha incontrato alcuni dei fotografi che hanno ritratto Rimini con i loro scatti. "Queste immagini descrivono la Rimini di oggi, dove il tempo e lo spazio si dilatano. Non più una destinazione balneare attrattiva una sola stagione e solo sulle spiagge, bensì una città che sa farsi apprezzare tutto l’anno e dove la ferrovia non è più simbolo di cesura. È una città fatta di ponti che uniscono le sue diverse anime e ormai proiettata quale capitale culturale".



Il percorso ha preso il via dal concorso fotografico online Rimini Lifestyle, organizzato da VisitRimini, che ha raccolto oltre 900 immagini scattate per i social, di cui le 54 in mostra sono una selezione. L’intento è quello di presentare in modo inedito agli ospiti della stagione estiva una Rimini che vive tutto l’anno. La mostra è visitabile fino al 12 settembre.