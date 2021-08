In auto 18 grammi di coca, in casa 9 mila euro: arrestato spacciatore 29enne

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:43 - 06 Agosto 2021

La droga e i soldi sequestrati.



Giovedì notte i carabinieri della stazione di Misano Adriatico hanno arrestato un 29enne albanese durante un'operazione congiunta e sostenuta dall'unità cinofila della polizia Intercomunale Riccione, Misano e Coriano.



Gli agenti hanno sorpreso l’indagato con 18 grammi di cocaina occultati all’interno della propria autovettura, già suddivisi in dosi e pronti allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire la somma contante di 9 mila euro, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita. Il giovane è comparso stamattina davanti al giudice per il rito direttissimo.