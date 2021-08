Ha un infarto mentre guida l'auto, muore sulla Marecchiese

Cronaca

Rimini

| 08:09 - 06 Agosto 2021

Automedica, foto di repertorio.

E' stato improvvisamente colpito, mentre stava percorrendo in auto la Marecchiese, un forte malessere, un mancamento che lo ha costretto ad accostare, all'altezza della rotatoria, sotto il cavalcavia della SS16. Si trattava di un infarto, fatale, che non gli ha lasciato scampo. Altri automobilisti hanno lanciato l'allarme, consapevoli forse di quanto stava avvenendo. Purtroppo per A.P., 70 anni, originario di Parma ma residente a Rimini, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del 118 con ambulanza e automedica: i tentativi di rianimare l'uomo, non hanno purtroppo dato nessun risultato. La tragedia si è concretizzata giovedì mattina, attorno alle ore 11. Sul posto, per verificare l'accaduto, è giunta una pattuglia della Polizia stradale.