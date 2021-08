Calcio, è ufficiale: il Victor San Marino è in Eccellenza. Sono 44 le squadre iscritte

Sport

Repubblica San Marino

| 22:28 - 05 Agosto 2021

E' ufficiale: il Victor San Marino parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. Le squadre iscritte sono 44 ma si deve attendere se il Cattolica (inserito) sarà ripescato o meno e se il Carpi – in caso di ricorso respinto al Tar – ripartirà dall'Eccellenza: a 44, ci saranno due gironi da 15 squadre e uno da 14. Le promozoni saranno due (le tre prime daranno vita ad un gironcino), tre le retrocessioni (una diretta, le altre due tra le quattro ai playout).

Lunedì il primo allenamento sul campo di San Mauro Pascoli della squadra in via di allestimento da parte della società e del tecnico Gianni D'Amore

L'EX CT GIAMPAOLO MAZZA Victor San Marino is coming home. Prendendo a prestito lo slogan tanto caro agli ultimi Europei la nostra storica squadra, prima Serenissima poi A.C. San Marino ed infine San Marino Calcio, torna ad occupare un ruolo importante nel panorama calcistico Sammarinese con la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza italiano - scrive su FB Mazza, uno degli uomini della nuova società - La nuova denominazione Victor ci accompagnerà nelle nuove sfide future con l’orgoglio di aver riportato sul nostro territorio una realtà sportiva che per il suo passato calcistico non poteva essere cancellata. Un grazie particolare ai promotori per la passione e la costanza dimostrata nel condurre in porto questo progetto ed alle istituzioni politiche e sportive che ci hanno agevolato in questo percorso con un grazie particolare al Segretario di Stato allo sport Teodoro Lonfernini. Una dirigenza tutta Sammarinese ed un obiettivo tecnico ben preciso, favorire il percorso calcistico dei nostri giovani in funzione della loro formazione per il nostro calcio sia nazionale che internazionale. Poi un grande in bocca al lupo al nostro Presidente Luca Della Balda ed un pensiero ai dirigenti, giocatori, tecnici, collaboratori, tifosi che ci vorranno accompagnare in questa nuova avventura.