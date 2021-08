Addio a nonna Gianna, storica bidella di Santa Giustina

Attualità

Rimini

05 Agosto 2021

Nonna Gianna nel 2017, nella festa per il suo 100esimo compleanno.



E' scomparsa, all'età di 104 anni, nonna Gianna: così la chiamavano affettuosamente a Santa Giustina. Giannina Magnani nacque a Bordonchio il 29 gennaio del 1917 e si trasferì a Santa Giustina dopo il matrimonio, diventando la bidella della scuola elementare, fino alla pensione. Il funerale sarà celebrato sabato 7 agosto, alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Santa Giustina. La veglia di preghiera è in programma domani (venerdì 6 agosto) alle 20.30. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook "Sei di Santa Giustina di Rimini se...": nonna Gianna ha lasciato un grande ricordo in tanti bambini e bambine oggi diventati adulti. "Mi dispiace tanto, conservo un bel ricordo di lei, sempre gentile e premurosa con tutti i bambini", scrive Brigida. "Un'altra icona di Santa Giustina ci ha lasciato condoglianze alla famiglia una preghiera a te Gianna, che scaldato decine di bambini correndo su e giù con ceste di legna per alimentare le stufe della scuola. Hai consolato le lacrime di molti ed intransigente hai rimesso ai loro posto i bulli un abbraccio e non dimenticarti di tutti noi", scrive invece Antonella. La redazione di altarimini.it porge le condoglianze alla famiglia.