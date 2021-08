Baseball, San Marino: a Serravalle doppia sfida con il Nettuno

Sport

Repubblica San Marino

| 17:11 - 05 Agosto 2021

Il manager Doriano Bindi.

Settimana decisamente diversa, particolare per il San Marino Baseball. Normale che occhi e cuore siano già alla finale con Bologna, ma c’è una seconda fase da concludere al meglio e un avversario di prestigio da affrontare. La doppia gara con Nettuno è ormai ininfluente per quanto riguarda il primo posto, ma va giocata in ogni caso con grande attenzione e concentrazione.

Il programma prevede la disputa di gara1 domani, venerdì 6, e quella di gara2 dopodomani, sabato 7. Per entrambi i match playball alle ore 20.

Doriano Bindi, come affrontate queste due partite?

“Dobbiamo giocarle come abbiamo giocato sempre in questa stagione. Scendere in campo troppo rilassati non va bene, rischi anche di farti male. Dovremo mettere in campo la giusta grinta e determinazione. È chiaro, sappiamo già di essere qualificati alle Italian Baseball Series, ma ciò non vuol dire che saranno due gare da affrontare con minor attenzione”

Riviviamo per un attimo la serata di sabato scorso… Eravate a conoscenza del risultato live di Nettuno durante la vostra partita?

“Io sì, ma prima dovevamo mettere al sicuro la nostra partita, cosa non scontata fino alle ultime due riprese. Poi, finito il nostro incontro, abbiamo seguito gli aggiornamenti dallo Steno Borghese e al termine abbiamo festeggiato la matematica qualificazione alla Finale”

Come sta il gruppo?

“Bene, sta recuperando anche Reginato che probabilmente in queste due partite farà qualche turno in battuta dopo tanto tempo. I lanciatori partenti saranno Centeno e Luca Di Raffaele, ma è chiaro che non tireremo il collo a nessuno dei nostri pitcher e doseremo le forze di tutti”.