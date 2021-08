Covid: a Rimini 25 turisti e 26 cittadini vaccinati nella clinica mobile sulla spiaggia

Attualità

Rimini

| 17:02 - 05 Agosto 2021

Persone in attesa all'esterno della clinica mobile di Rimini.

L’avvio del progetto “VacciniAmo la Riviera” lungo la costa romagnola ha registrato un primo successo Sono state 117 le prime dosi di vaccino anti-covid somministrate ieri sera, nel corso dei primi due appuntamenti vaccinali a bordo della clinica mobile allestita a Rimini in Piazzale Fellini e del camper itinerante che ha fatto tappa a San Mauro Mare in Piazza Cesare Battisti.



A Rimini il personale della clinica mobile ha somministrato 51 prime dosi (di cui 25 a turisti italiani): 7 a giovani tra i 12 e i 19 anni, 20 a cittadini di età compresa tra i 20 e i 39 anni; 15 a cittadini della fascia di età 40-59 anni e 9 a cittadini over 60.



Per ricevere l’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata in una delle sedi vaccinali del territorio, i cittadini dovranno rivolgersi al Cuptel al numero 800002255. Al momento della prenotazione il cittadino dovrà precisare il giorno in cui ha fatto la prima dose, la tipologia di vaccino ricevuto ed indicare la sede vaccinale dove preferisce effettuare la seconda dose.