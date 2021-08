Coronavirus Rimini: casi sopra quota 100, quarto ricoverato in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:09 - 05 Agosto 2021

Bollettino Covid 5 agosto 2021.

Quattro pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto alle 24 ore precedenti) e 112 nuovi casi di contagio, con prevalenza degli asintomatici, 72, sui sintomatici, 40. Sono i numeri odierni (giovedì 5 agosto) della pandemia da Sars-CoV-2 per il territorio riminese. Nei primi quattro giorni di questa settimana, i casi totali sono stati 309, media di 77 contagi al giorno.



In regione i nuovi casi sono stati 669 su 20.504 tamponi, tasso di positività dell'3,3%. I casi attivi crescono di 403 unità a fronte di 266 guarigioni. Non si registrano nuovi decessi. In terapia intensiva i pazienti salgono a 24 (+2), nei reparti Covid sono stabili (267).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 113 nuovi casi e Rimini con 112; seguono Bologna (91) e Reggio Emilia (82). Quindi Ferrara (57) e Parma (51); poi Piacenza (48), Ravenna (46) e Cesena (32). Infine, Forlì (19) e il Circondario Imolese (18).