| 15:56 - 05 Agosto 2021

Una norma ad hoc riguarderà i cittadini di San Marino, nel decreto sul Green Pass che il Consiglio dei ministri si appresta a varare. E' quanto anticipa l'Ansa. Nella Repubblica del Titano il vaccino più diffuso è lo Sputnik, non riconosciuto dall'Ema, e non uno dei quattro usati in Italia. L'ipotesi, spiegano fonti di governo, è di estendere per i sanmarinesi l'esenzione dal Green Pass fino al 15 settembre, ma una decisione non è stata ancora presa.