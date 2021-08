Calcio Eccellenza, dopo Lorenzi anche Iachini lascia la Fya Riccione

Sport

Riccione

| 15:53 - 05 Agosto 2021

Da sinistra Gianluca Lorenzi e Pasquale Iachini.

Le strade tra mister Pasquale Iachini e la Fya Riccione si dividono così come quelle del club biancazzurro e di Gianluca Lorenzi.

A Pasquale un grande grazie da parte della Fya per la sua permanenza in questi anni nel settore giovanile e nella prima squadra, un periodo contraddistinto da passione e disponibilità nei confronti dei ragazzi.

Dalla società Fya Riccione l’augurio di poter avere nelle nuove esperienze calcistiche ancora tante soddisfazioni sul campo.

Gianluca Lorenzi, già confermato tra i responsabili tecnici del settore giovanile dalla nuova proprietà, ha rassegnato le dimissioni per motivi di lavoro. Non potendo più garantire la presenza durante le ore pomeridiane, con la consueta serietà e senso di responsabilità, Gianluca ha preferito lasciare.

Gianluca negli ultimi 15 anni ha contribuito con la sua passione infinita e con competenza a far crescere la società sia con il settore giovanile che con la prima squadra, allenando e formando tantissimi giovani calciatori.

Per tutto questo a Gianluca, da parte di tutta la Fya Riccione, va un grande grazie, unito ad un sentimento di riconoscenza per aver fatto crescere una società per la quale le porte sono sempre aperte.

“La Fya Riccione sarà sempre casa tua” dice il club nella sua nota.