Riccione lancia il ballo liscio da seduti, con il green pass

Attualità

Riccione

| 15:23 - 05 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Riccione ha inventato il ballo liscio da seduti: si ascolta la musica tradizionale romagnola e si batte il tempo con i piedi, tutti regolarmente a sedere e con green pass alla mano. La novità dell'estate 2021 per gli amanti di questo ballo tradizionale romagnolo saranno le serate alla Balera Verdemare ogni venerdì, a partire da domani sera, dalle 20.30 all'anfiteatro dell'Ex Fornace fino al 3 settembre. Non mancherà un omaggio a Raoul Casadei.



Cinque le band che si alterneranno con scuole di ballo e barzellette per un intermezzo comico. Le serate sono state organizzate dal Comune di Riccione, in collaborazione con i centri di Buon Vicinato (centri per pensionati) e il Comitato Parco Sport Village. Saranno previste tutte le norme anti Covid, distanziamento e green pass e le persone dovranno essere assolutamente a sedere. "Ma se i piedi pestano un po' a terra non è un peccato! - dice Sergio Maffei, presidente del Buon Vicinato le Cinque Terre -. Il liscio è una cosa bella anche da ascoltare e siamo certi che le nostre serate avranno successo perché dopo tanto tempo di chiusura uscire e stare all'aria aperta ad ascoltare un po' di musica può solo far bene.



Tutto in sicurezza ovviamente anche nel rispetto della salute delle persone". "In famiglia la ballerina è mia moglie - racconta invece Gilberto Cevoli presidente del Buon Vicinato Parco della Resistenza -. Mia moglie Rosella balla anche seduta a tavola. Fischiamo, teniamo il tempo della musica, muoveremo un po' le spalle, ma alla fine usciamo e stiamo in compagnia. Il liscio anche solo ascoltarlo è allegria e fa bene alla gioia di vivere".



I pensionati Buon Vicinato si occuperanno anche della sicurezza, di controllare il distanziamento e il green pass all'ingresso dell'area dell'ex Fornace di Riccione. "Abbiamo voluto organizzare un progetto che nonostante il periodo potesse dare un po' di gioia e allegria ai nostri pensionati - ha detto l'assessore e vice sindaco Laura Galli -. Dopo tanta chiusura e tante regole da seguire, spesso le serate diventano insopportabili se si rimane soli in casa. Questa è un'occasione per i nostri nonni di uscire, ascoltare musica e fare due chiacchiere. Poi è anche un modo per non perdere una tradizione romagnola, quella del ballo liscio che fa parte del nostro modo di essere ottimisti e pronti a dare il meglio anche nelle situazioni più difficili delle vita. Infine Riccione è una città per tanti aspetti all'avanguardia c'era da aspettarselo che si inventasse un nuovo ballo, il ballo liscio da seduti appunto. E anche in questo caso abbiamo rispettato una tradizione di innovazione e inventiva tutta romagnola".