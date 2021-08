Contrasto alla zanzara tigre: ancora disponibili prodotti gratuiti per i privati

Attualità

Rimini

| 14:23 - 05 Agosto 2021

Zanzara tigre (foto di repertorio).



Per contrastare la diffusione della zanzara tigre è fondamentale l’azione sinergica fra disinfestazione delle aree pubbliche e collaborazione dei cittadini nelle aree private.



Gli interventi di Anthea proseguono secondo il programma definito ed ha offerto la disponibilità gratuita di prodotti utili a contrastare la diffusione del fastidioso insetto.



Iniziativa tanto più utile in questo periodo nel quale la diffusione del Covid richiama ad un utilizzo prevalente delle aree all’aperto, sia pubbliche che private. L’utilizzo dei prodotti rende più piacevole la fruibilità di aree pubbliche e private.



Il prodotto antizanzara è disponibile presso le farmacie comunali nei rispettivi orari di apertura e presso la sede di Anthea dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.



Il prodotto gratuito è un larvicida ecologico che controlla le larve di zanzare da utilizzare nei luoghi dove maggiormente si sviluppano quali tombini, caditoie, griglie e sottovasi con acqua stagnante.



Anthea raccomanda ai cittadini residenti nel comune di Rimini o proprietari di seconde case di ritirare gratuitamente le confezioni di prodotto e utilizzarle nelle attività di prevenzione e controllo delle zanzare.



I CONSIGLI UTILI Per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre è fondamentale che i cittadini forniscano la loro collaborazione, adottando semplici precauzioni che riassumiamo: