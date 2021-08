Droga e un coltello sotto il tappetino dell'auto: arrestato un 29enne

Cronaca

Riccione

| 14:08 - 05 Agosto 2021

La droga, il coltello e i soldi sequestrati al 29enne.

Un 29enne italiano è stato arrestato ieri pomeriggio (mercoledì 4 agosto) dalla Polizia, durante un controllo stradale operato nel territorio di Riccione. Il giovane guidava un'auto, con a bordo un altro ragazzo come passeggero. Il nervosismo del conducente ha insospettito i poliziotti e questi, messo alle strette, ha consegnato due bustine, con marijuana e cocaina, custodite nella tasca portaoggetti dello sportello lato guida. Gli agenti a quel punto hanno effettuato ulteriori accertamenti, rinvenendo in auto altra droga e un coltello con lama di 13 cm, nascosto dal tappetino del lato guidatore; nell'abitazione del 29enne, 91 grammi tra marijuana e cocaina, nonché 7000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e un bilancino di precisione. Il 29enne, arrestato, deve rispondere delle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.