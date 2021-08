Rubano al supermercato e aggrediscono un passante che cerca di fermarli: arrestati

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 05 Agosto 2021

Auto della Polizia (foto di repertorio).



Momenti di concitazione ieri pomeriggio (mercoledì 4 agosto), intorno alle 13.30, al supermercato Conad di viale Cappellini a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla pattuglia di Polizia intervenuta sul posto, due giovani tunisini, un 19enne e un 29enne, entrambi irregolari sul territorio italiano, hanno rubato generali alimentari: una volta all'esterno del supermercato, un passante, allertato da un dipendente del Conad, ha cercato di fermarli, venendo però spintonato e minacciato. In pochi minuti i due tunisini sono stati però raggiunti e fermati dalla Polizia in piazzale Fellini.



Una volta in Questura, uno dei due nordafricani ha cercato di fuggire: bloccato, ha opposto resistenza con calci e pugni. Dovrà quindi rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che del reato di rapina impropria in concorso. I due tunisini si trovano ora al carcere dei Casetti, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.