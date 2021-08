| 13:56 - 05 Agosto 2021

Un'altra medaglia per la Repubblica di San Marino alle olimpiadi di Tokyo, arrivata nella Lotta libera. Myles Amine Mularoni ha conquistato il bronzo nella finale per il terzo gradino del podio,categoria 86 kg, superando per 4-2 l'indiano Deepak Punia, argento ai campionati del mondo 2019. L'atleta sammarinese aveva conquistato la finalina superando il bielorusso Shabanau per 2-0.