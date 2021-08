Vino e musica protagonisti, torna Calici Santarcangelo con il green pass

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:16 - 05 Agosto 2021

Calici Santarcangelo (foto di repertorio).

Grande attesa per la 23° edizione di Calici Santarcangelo, l'evento dedicato al buon vino che si terrà venerdì 6 e sabato 7 agosto al Parco “Campo della Fiera” e allo Sferisterio. Gli organizzatori, pro loco e l'associazione di commercianti Città Viva, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e Radio Bruno Media Partner, hanno organizzato un ricco programma che pone al centro la qualità dei vini provenienti da tutta la Provincia di Rimini, numerose specialità gastronomiche, una proposta musicale di alto livello, diversi spettacoli di reading e animazioni itineranti. Inoltre, grazie alla presenza degli astrofili di Santarcangelo, sarà possibile ammirare le stelle da un punto di osservazione allestito ad hoc per l'occasione.



CALICI SANTARCANGELO, SEMPLICMENTE MAGICO La 23° edizione di Calici Santarcangelo è dedicata al pittore santarcangiolese Quinto Bonfé che con il suo stile naif ha rappresentato la realtà di tutti i giorni in chiave semplice e magica. Una proposta musicale di alto livello che vedrà quattro punti musica distribuiti in tutta l'area dell'evento: Sferisterio, Fontana “Il Prato Sommerso”, via dell'Acqua e i “Tre Alberi”.



Venerdì 6 agosto la serata sarà animata dallo spettacolo di Liana Mussoni e Fabrizio Flisi “L’angelo coi baffi e altre storie” (ore 20,45 - “Tre Alberi”), dal folk americano dei “Nashville & Backbones” (ore 21,30 – via dell'Acqua), dallo swing tutto in stile New Orleans del gruppo “The Indians” (ore 22,30 – Fontana Il Prato Sommerso) e dalla musica cubana dei “Pennabilli Social Club” (ore 23 - Sferisterio).



Il programma di sabato 7 agosto inizia invece con il reading di Remo Vigorelli, accompagnato da Tiziano Paganelli, “Ode al vino e ad altre bontà” (ore 20,45 - “Tre Alberi”) per proseguire poi con i concerti dei gruppi “Camilla & i Bomboloni alla crema” (ore 21,30 – via dell'Acqua), “Piccola Orchestra Orientabile” (ore 22,30 – Fontana Il Prato Sommerso) e gran finale con i “Del Barrio” (ore 23 - Sferisterio).



In entrambe le serate, infine, la Combriccola dei Lilipuzziani porterà in scena spettacoli di animazione itineranti.



LE AZIENDE VINICOLE PROTAGONISTE Agriturismo San Rocco, Azienda Agricola Fattoria Poggio San Martino, Azienda Agricola Fiammetta, Azienda Agricola Galli Franco, Azienda Agricola Pastocchi Claudio, Palazzo Astolfi Agriturismo, Società Agricola Case Marcosanti, Società Agricola Collina Dei Poeti, Società Agricola Podere dell'Angelo, Tenuta Carbognano, I piccoli vignaioli, Azienda vinicola Flenghi Nicola, Il Mandorlo, Azienda Agricola Muratori, Società Agricola Enio Ottaviani, Società Agricola Delle Selve, Azienda Agricola Cretaia.



All'interno dell'area saranno presenti cinque punti food: Enzu, RePub, Dalla Quinta, Barbara Alessi e Caffè Clementino. Per facilitare l’accesso alla manifestazione (dalle ore 19 alle ore 00,30), gli organizzatori consigliano di acquistare giorni prima il kit dell’evento (calice, tasca e quattro coupon al costo di 15 euro), in modo da prenotare la presenza, tenuto conto che la capienza massima per ciascuna serata è di 2000 persone.



Diverse sono le modalità per poter acquistare il kit degustazione: attraverso l'app “TocToc”, tramite mail a prenotazionisantarcangelo@gmail.com oppure chiamando il 3791221101 (dalle 17 alle 20). In alternativa il kit potrà essere acquistato in piazza Marconi nel corso delle due serate. Per effetto delle normative vigenti l'accesso all'area della manifestazione sarà possibile solamente con il green pass. Un pic-nic sotto le stelle, assaporando un calice di vino, buon cibo e ottimo intrattenimento, il tutto in piena sicurezza, sono gli ingredienti di Calici 2021 che vuole essere #semplicementemagico, con il ritorno alla semplicità delle cose belle.