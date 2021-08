Tennis, Carlotta Pinto Teixeira vince il tabellone di 3° nel trofeo nazionale 'Envikem' al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 13:07 - 05 Agosto 2021

Roberto Raffaelli premia le finaliste del tabellone di 3°.

In attesa della finalissima del tabellone principale, in programma questa sera (giovedì) dalle 20.30, il torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini incorona la vincitrice del tabellone di 3° del trofeo “Envikem” (1.500 euro di montepremi). Si tratta della 3.1 Carlotta Pinto Martins Teixeira. La portacolori del Circolo Due Ponti Società Sportiva di Roma, testa di serie n.2, ha battuto mercoledì sera in finale per 6-2, 6-1 la beniamina di casa Giorgia Benedettini (n.1) al termine di un match dominato. Alla conclusione dell’incontro la premiazione effettuata dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.

Dunque siamo all’atto finale del tabellone principale che vedrà di fronte la 2.8 forlivese Anita Picchi (Tennis Villa Carpena) e la 2.3 Anastasia Piangerelli (Tc Lumezzane). In semifinale la Picchi ha beneficiato del forfait della 2.1 riccionese Alessandra Mazzola (Tc Viserba), testa di serie n.1, ancora alle prese con il problema muscolare alla gamba che l’aveva costretta al ritiro anche nella finale dell’Open del Ct Cerri. Per la Piangerelli facile vittoria in semifinale per 6-2, 6-0 sulla 2.7 Asia