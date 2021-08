Casteldelci: un libro per raccontare la tradizione del lavatoio

Attualità

| 12:24 - 05 Agosto 2021

Sabato 7 agosto alle 17.30, in località Schigno di Casteldelci, nella piazza della Chiesa, Marisa Silvestri presenterà il libro "C'era una volta un fontanile - La fontona".



“Fino a pochi decenni fa, il lavatoio costituiva, per ogni paese, un importante punto di riferimento; lì infatti ci si incontrava e le donne in particolare, oltre a fare il bucato, avevano l’opportunità di scambiarsi informazioni, commentare i fatti avvenuti nel paese, confidarsi fra loro. Il lavatoio era quindi un luogo molto viv” e il legame con il territorio molto forte. Un legame che si è conservato nel tempo. Ed è proprio il legame con un bel fontanile-lavatoio: la Fontona, ad aver ispirato l’idea di questo libro", racconta l'autrice, nata a Viapiana di Schigno.



La Fontona si trova a Schigno, una frazione del Comune di Casteldelci. Ha oltre un secolo di storia e costituisce, quindi, un vero e proprio “luogo della memoria” per la comunità locale: in un tempo ormai lontano, per lavare i panni si andava al lavatoio e per abbeverare gli animali si andava al fontanile. "Per questo suo patrimonio di vita e di esperienze, la Fontona va quindi salvaguardata e conservata per le future generazioni. Come è noto, le esperienze di vita di una comunità sono destinate ad essere disperse se non vengono tenute vive dal ricordo e dal racconto di chi le ha vissute, a tale scopo sono state raccolte alcune storie di esperienze personali vissute alla Fontona e le testimonianze di alcune donne che, almeno fino agli anni Sessanta, hanno utilizzato il lavatoio", prosegue.



Storie e testimonianze sono state riportate nel libro in maniera fedele: "Queste storie ritengo che esse siano molto interessanti, sia sotto l’aspetto storico e culturale, poiché ci lasciano una documentazione diretta sulle usanze del tempo e sulle ritualità della vita nella campagna, sia sotto l’aspetto umano e sociale".



Il libro è stato inserito in “Edizioni del Festival - Collana dei miti e delle cose” e verrà presentato al SanMarino Green Festival 2021.