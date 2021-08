Concerti all'Alba, con Rimini classica arrivano in spiaggia Darma e Marco Giorgi

Eventi

Rimini

| 12:10 - 05 Agosto 2021



Sarà domenica 8 agosto alle 5.30 nella spiaggia di Riminiterme l'ultimo appuntamento della fortunatissima rassegna Concerti all'Alba di Rimini Classica. Questa volta protagonista sarà la musica emozionante di Amy Winehouse e Elton John, nelle interpretazioni di Darma e Marco Giorgi. Ad accompagnarli Aldo Zangheri alla viola, Jean Gambini al contrabbasso e lo stesso Marco Giorgi al pianoforte.



Il concerto prevede in scaletta tutte le più celebri canzoni dei 2 cantanti inglesi come Rocket man, Candle in the wind, Rehab, Back to black, per accompagnare gli spettatori nello spettacolo del sole che nasce dal mare.

Biglietto unico non numerato euro 12,00, euro 8,00 ragazzi fino a 14 anni, prevendita abituale circuito Liveticket. Possibilità di acquistare il biglietto sul posto al botteghino a partire dalle ore 5.00. Sarà possibile fare colazione nella zona adiacente del Blue Beach Bar.

Sarà necessario, secondo la normativa vigente, presentare certificato di Green Pass valido oppure un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti.