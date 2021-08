Smarrisce moglie e figlia nella folla di Riccione, le fiamme gialle lo aiutano a rintracciarle

Cronaca

Rimini

| 11:15 - 05 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Le fiamme gialle di Rimini hanno aiutato un uomo di origini giordane che li ha allertati per strada a Riccione, preoccupato per aver perso nella confusione moglie e figlia, senza cellulare, e che per di più non parlavano italiano. Dopo essersi fatti descrivere le due donne, i militari si sono attivati nelle ricerche perlustrando la zona e riuscendo in pochissimo tempo così a rintracciarle. A quel punto la pattuglia ha contattato l’uomo per tranquillizzarlo e poi si è prodigata per permetterne il ricongiungimento con i familiari.