Commercio abusivo, la Guardia di finanza controlla 12 esercizi: 7 mila articoli contraffatti

Cronaca

Rimini

| 11:12 - 05 Agosto 2021

I giochi contraffatti sequestrati dalla Guardia di finanza.



Nell’ambito delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale e finalizzate a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, i militari del gruppo di Rimini e della Tenenza di Cattolica hanno eseguito, nell’avviare il piano di intensificazione estivo, 12 controlli, nei confronti di esercizi commerciali con sede a Rimini, Riccione e Cattolica, con la conseguente denuncia di 8 responsabili.



In questo primo ciclo di interventi sono stati individuati e sottoposti a sequestro amministrativo oltre 7000 articoli, tra contraffatti e non sicuri, tra i quali in prevalenza orecchini, collane, bracciali, altri articoli di bigiotteria, giocattoli, borse riportanti marchi illecitamente riprodotti (Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent), t-shirt, risultati non conformi alla normativa nazionale ed europea, perché privi delle informazioni minime finalizzate ad identificarne le caratteristiche qualitative, il produttore, nonché l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere.