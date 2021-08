Tamponi rapidi all'Arena lido di Rimini per il concerto di Willie Peyote

Eventi

Rimini

| 11:03 - 05 Agosto 2021

Willie Peyote a Cesena.

In occasione del concerto di Willie Peyote del 6 agosto all'Arena Lido (sulla darsena di Rimini) verranno messi a disposizione tamponi rapidi a offerta libera, per permettere agli spettatori sprovvisti di green pass di accedere al concerto. Il servizio sarà erogato dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Rimini, dalle ore 18 in Viale Ortigara 80, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’area concerto. I tamponi sono limitati: chi volesse usufruire del servizio è pregato di presentarsi con ampio anticipo sul posto.



Per il tour Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto all'artista. Inizio concerti ore 21, ingresso a pagamento, biglietteria aperta ad Arena Lido dalle 19, prevendita biglietti su TicketOne e Liveticket.