| 09:29 - 05 Agosto 2021

Decine di pneumatici abbandonati in via Casalecchio un km dopo l'Eurospin. Riceviamo e pubblichiamo un video inviato da un nostro lettore che denuncia la presenza di numerosi pneumatici abbandonati in un fosso a bordo strada. La segnalazione per richiamare l’attenzione degli organi competenti affinché intervengano per far ripristinare l’ordine e la pulizia.