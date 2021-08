Denise Martinini, la bagnina di Rimini intervista da La Stampa: "ho vinto la diffidenza"

Attualità

Rimini

| 09:00 - 05 Agosto 2021

Denise Martinini (foto dalla pagina Facebook personale).

Una riminese in copertina sulla stampa nazionale. La 29enne Denise Martinini, bagnina di salvataggio, è stata intervistata sul quotidiano "La stampa" e qui descritta come la prima bagnina donna di Rimini. Suo padre, bagnino, le ha trasmesso la passione per il nuoto e il salvataggio, facendole scoprire una vera e propria vocazione, quella di salvare le vite dei bagnanti che si trovano in situazioni di inaspettata difficoltà: "Quando indossiamo quella maglietta rossa, indossiamo la vita della gente". Dopo un lungo periodo trascorso in Australia a studiare e il ritorno in Italia, nel maggio 2018 Denise ha conseguito il brevetto da bagnina e ha iniziato a lavorare sulla spiaggia, a salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, nonostante qualche diffidenza, come ha raccontato lei stessa nell'intervista. I dubbi spazzati via in poco tempo, da operosità e passione che si sposano con l'umiltà: "E' un lavoro in cui non si smette mai di imparare e sono onorata di poter contare su colleghi con decenni di esperienza che mi spronano sempre a migliorare", racconta Denise: "Siamo una squadra, una famiglia".



La 29enne riminese si sofferma anche sulla situazione post Covid: "L'estate scorsa sembrava di essere all'inizio degli anni 2000, c'era tantissima gente in spiaggia, molta di più di quest'anno". Ma la spiaggia, evidenzia, fa respirare un'atmosfera diversa: "La gente qui non ha paura di toccare quello di fianco e si sente libera di muoversi".