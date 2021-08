Musica, cultura e teatro: esplode l'estate di Mondaino, in calendario 24 iniziative

Eventi

Mondaino

| 08:57 - 05 Agosto 2021

Piazza Maggiore a Mondaino.



Dopo il successo dei numerosi eventi proposti nel mese di luglio da parte della pro loco di Mondaino con “Ci vediamo in Piazza”, per il mese di agosto gli organizzatori rincarano la dose, proponendo un carnet di spettacoli ancora più ricco, con ben 24 date da segnare sul calendario.

Nel paese della musica, la maggior parte delle rappresentazioni non potevano che essere assegnate a questo ambito. Molte sono le serate musicali che spaziano in un esteso panorama sonoro, dalle musiche napoletane allo swing dell’orchestra giovanile Myo. Ci sono anche, per i

più giovani, il rock dei Birri Medi, la banda di Mondaino per i meno giovani e per tutti le musiche degli anni 60, 70 e 80 di Giada e Michele. Infine, per stupire tutti, il concerto “Alle Radici” con il pianoforte collocato in un surreale scenario di radici capovolte dislocate nella campagna mondainese.

Non mancano eventi dedicati alla cultura che, grazie all’impegno dei musei di Mondaino, si concretizzano in un laboratorio sul restauro, nella realizzazione di un erbario e in attività di pittura per i più piccini. Anche il teatro ha la sua parte, sia con tre gustose commedie dialettali, sia con due Narrazioni più impegnate.



Infine, molto importanti e significativi sono gli eventi dedicati al Palio de lo Daino che sarà evocato, sia mediante la proiezione su maxischermo di contenuti tratti dal nuovo archivio multimediale, contenente migliaia di foto e video della manifestazione, sia con una serata in cui saranno chiamati a raduno le centinaia di volontari che ogni anno si prodigano per la riuscita della manifestazione. In tale ambito è in programma anche una narrazione con improvvisazione e coinvolgimento del pubblico di Gianluca Foresi, il giullar cortese del Palio de lo Daino. Il programma intero è riassunto in questa locandina.