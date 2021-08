Green pass, giovedì la manifestazione a Rimini di scettici e contrari

Eventi

Rimini

| 08:51 - 05 Agosto 2021

Un ritaglio della locandina della mobilitazione di questa sera a Rimini.



Il comitato “Fronte Unito Romagna per la Costituzione” invita la cittadinanza tutta a partecipare alla manifestazione organizzata per giovedì 5 agosto per dichiarare in maniera ferma il proprio "no" a ogni forma di sopruso e discriminazione, in primis quella riguardante il green pass. Il corteo prevede come punto di ritrovo piazza Tre Martiri a Rimini alle ore 20, con partenza alle 20.45 in direzione stazione, proseguendo poi su strada in direzione viale Principe Amedeo, giungendo infine in piazzale Fellini sul lungomare.