A Novafeltria arriva don Alberto Ravagnani con il suo primo libro "La tua vita e la mia"

Eventi

Novafeltria

| 08:17 - 05 Agosto 2021

Foto da Youtube.



Don Alberto Ravagnani, prete della Diocesi di Milano dal 2018, diventato un'autentica star del web sbarca a Novafeltria e presenta il suo primo libro edito da Rizzoli " La tua vita e la mia". Inoltre insieme al moderatore don Marco Scandelli, direttore dell'ufficio Catechistico della diocesi di San Marino-Montefeltro) spiegherà ai giovani (e non solo) l'uso corretto dei social.



L'evento è organizzato dalla neonata associazione culturale Super-Nova con la collaborazione del Comune di Novafeltria, della diocesi e della pastorale giovanile. L'iniziativa è gratuita previa prenotazione via email dei posti (email: supernova.giovani@gmail.com) oppure tramite whatsapp al numero 331 3256511. A ogni email o messaggio vi verrà data conferma della prenotazione. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro in piazza e al termine - nel rispetto delle normative anti-covid 19 - firmacopie con l'autore. L'evento è contingentato nel rispetto delle attuali norme anti-Covid 19. Per ogni altra informazione specifica si prega di fare riferimento alla email o al numero riportato nella descrizione dell’evento su Facebook alla pagine della associazione Super-Nova o alla email e al numero riportato.

- il green pass (o certificato vaccinale per i sanmarinesi) come ultime disposizioni in materia anti-covid 19.

Inoltre raccomandiamo di presentarsi all'ingresso di Piazza Roma (lato Bar Sport) dalle ore 20.30 in quanto l'evento inizierà puntualmente alle ore 21.00 poichè Don Alberto al termine dovrà ripartire per un altra presentazione.