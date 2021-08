Tennis, Andrea Picchione nei quarti del trofeo 'Sparkasse-Alperia Trophy'

Sport

Repubblica San Marino

| 18:23 - 04 Agosto 2021

Andrea Picchione e Federico Bertuccioli.

Un’altra settimana da protagonisti per gli allievi della Galimberti Tennis Academy, in questo caso nel circuito internazionale. Sono in particolare Andrea Picchione e Federico Bertuccioli a mettersi in evidenza con i risultati ottenuti nei tornei ITF Future di Bolzano e Telavi, in Georgia.

Picchione ha infatti raggiunto i quarti di finale nel trofeo “Sparkasse-Alperia Trophy” (25.000 dollari, terra), in svolgimento sui campi della città altoatesina. Il 23enne aquilano ha eliminato al primo turno per 6-4 6-4 lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona, settima testa di serie, poi si è ripetuto ai danni di Daniele Capecchi, sconfitto 6-3 6-2, così da rimpinguare il suo bottino di punti ATP.

Prossimo avversario dell’allievo di Giorgio Galimberti – per la quarta volta in carriera spintosi così avanti in una tappa del circuito internazionale dopo i quarti raggiunti a fine giugno ad Antalya e a Sharm El Sheikh nel febbraio dello scorso anno, e la finale a Tabarka nell’ottobre 2019 – sarà ora il napoletano Raul Brancaccio, primo favorito del torneo.

Doppio 1° turno: Picchione-Maggioli b. Bernardi-Marfia 7-6 (8) 6-4.

In contemporanea Federico Bertuccioli si è qualificato per le semifinali del doppio nel secondo torneo Itf Future georgiano di Telavi (15.000 dollari, terra). L’allievo dell’ex davisman e del suo staff tecnico a Cattolica e Alessandro Ingarao hanno prima avuto via libera per il forfait dei kazaki Khabibulin-Zhukayev (n.3 del seeding), poi nei quarti hanno sconfitto in rimonta per 3-6 6-3 12/10 Butulija-Ivanov (Srb-Bul). Il pesarese (compirà 23 anni il 14 agosto) e il siciliano si giocheranno l’ingresso in finale sfidando il russo Klok e l’ucraino Prihodko, seconda testa di serie del torneo.

In singolare Bertuccioli si era fermato al terzo e decisivo turno di qualificazione, cedendo 6-3 6-3 all’ucraino Oleksandr Bielinskyi dopo aver battuto i due israeliani Adam Levi (6-0 6-2) e Raz Haviv (6-2 6-2).