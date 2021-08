Rimini Calcio, tesserato il centrocampista under (2003) Demba Kamara

Sport

Rimini

17:16 - 04 Agosto 2021

Demba Kamara e (in gallery) Mencagli e Tomassini col dottor Pierluigi Semprini.



Il Rimini Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba Kamara. Nato a Freetown (Sierra Leone) 4 maggio del 2003 (175 cm – 72 kg), Kamara è

un centrocampista duttile con qualità fisiche. Prima di approdare in biancorosso ha vestito le maglie di San Pio X (Eccellenza), Licata e Giarre. Quanto a Gian Marco Gabbianelli, sarà annunciato a breve quando lo svincolo dall'Albinoleffe sarà reso esecutivo. Non rientrano nei piani gli over Simoncelli e Gomis per cui è in arrivo una mezzala over di una certa esperienza. Intanto dopo le visite mediche di questi due prini giorni, da giovedì test e prime sgambate a Rivazzurra con due sedute giornaliere. Dall'8 ritiro a Castel del Rio. Il 14 agosto fissata una amichevole col Victor San Marino.

LUTTO Il presidente Alfredo Rota e tutta la società biancorossa, esprimono il proprio cordoglio al responsabile commerciale Marco Girometti, ed a tutta la sua famiglia, per la scomparsa del padre. A Marco e alla sua famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it