Moto tampona furgone che la precede, feriti due giovani fratelli

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 16:59 - 04 Agosto 2021

Foto Amato Ballante.

Grave incidente questo pomeriggio, verso le ore 14,30, all'inizio di Via Roma, all’altezza dell’angolo con via Del Melograno, a San Giovanni in Marignano. Due giovani fratelli a bordo di una moto Yamaha stavano percorrendo la via principale in direzione del centro abitato preceduti da un furgone. Giunti all'incrocio con via Del Melograno, il furgone ha improvvisamente voltato a sinistra, e la moto, che probabilmente lo seguiva a breve distanza, non è riuscita ad evitare l’impatto. I giovani a bordo della moto si sono schiantati sull’asfalto riportando vari traumi. Sul posto immediati i soccorsi con due ambulanze del 118 che hanno stabilizzato i ragazzi e trasportati, entrambi in codice 2, all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto, per accertamenti e i rilievi del caso una pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano.

Ballante