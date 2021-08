Basket, Europei Piccoli Stati: San Marino di Maghelli pronto alla sfida

Sport

Repubblica San Marino

| 16:40 - 04 Agosto 2021

Il coach Andrea Maghelli.

EUROPEI DEI PICCOLI STATI

DUBLINO (IRL), 10-15 AGOSTO

Calendario

10 agosto

Malta – San Marino (ore 17), Andorra – Irlanda (ore 20)

11 agosto

Gibilterra – Malta (ore 17), San Marino – Andorra (ore 20)

12 agosto

Andorra – Gibilterra (ore 17), Irlanda – San Marino (ore 20)

14 agosto

Malta – Andorra (ore 17), Gibilterra – Irlanda (ore 20)

15 agosto

San Marino – Gibilterra (ore 17), Irlanda – Malta (ore 20)

Girone unico a cinque squadre senza semifinali e finale.

Primo, secondo e terzo posto valgono le medaglie.

Delegazione San Marino

STAFF

• Roberto Berardi (capo delegazione)

• Andrea Maghelli (capo allenatore)

• Simone Porcarelli (assistente allenatore)

• Fernando Paccagnella (assistente allenatore)

• Umberto Allasia (fisioterapista)

ROSTER

• Gioele Moretti – GA, 1.90, 1993 (Sangiorgese B/Tigers Cesena B)

• Ygor Biordi – AC, 2.04, 1996 (Virtus Roma A/Pall. Trapani A2)

• Davide Macina (CAPITANO) – PG, 1.75, 1993 (Pall. Titano CS/Pall. Titano CS)

• Marko Micevic – AC, 2.01, 1989 (Gil. Soresina CG/Termoli)

• Tommaso Felici – AC, 2.04, 2001 (Bologna Bk B/Bologna Bk B)

• Francesco Palmieri – GA, 1.91, 2002 (Pall. Titano CS/---)

• Lorenzo Liberti – A, 1.85, 1991 (Pall. Titano CS/Pall. Titano CS)

• Giacomo Pasolini – G, 1.83, 1999 (Pall. Titano CS/---)

• Leonardo Liberti – G, 1.80, 1999 (BK 2000 P/BK 2000 P)

• Federico Bombini – P, 1.75, 1991 (BK 2000 P/BK 2000 P)

• Alessandro Renzi – P, 1.82, 2004 (Pall. Titano CS/---)

• Lorenzo Lettoli – A, 1.88, 2005 (---/Pall. Titano CS)



Presidente FSP Damiano Battistini

“Arriviamo da un anno e mezzo di stop e il basket è stato uno degli sport più colpiti. Le manifestazioni internazionali dedicate ai Piccoli Stati sono state rinviate l’anno passato e ora con i Senior siamo qui a giocarci questi Europei. Crediamo di aver allestito il miglior staff tecnico possibile e la miglior squadra permessa dalle condizioni. Abbiamo alcune defezioni importanti, ma c’è grande voglia per affrontare al meglio questo appuntamento in Irlanda”

Il presidente Battistini rinnova poi i complimenti ad Alessandra Perilli e Gian Marco Berti per le storiche medaglie olimpiche appena conquistate. “Un orgoglio per tutto il Paese. Congratulazioni e complimenti da parte della nostra Federazione ai due atleti e alla Federazione Sammarinese Tiro a Volo”.

Head coach Andrea Maghelli “Una competizione particolare, con tanti giocatori che si sono allenati poco quest’anno e magari altri che non hanno neppure smesso un attimo dopo la fine dei rispettivi campionati. Ho visto un buon lavoro in palestra in queste settimana, ottima intensità di allenamenti e voglia di giocare. Cominciamo con Malta, che forse è la più attrezzata di tutte, ma si scende in campo per vincere e così faremo in ogni partita. Non conosciamo approfonditamente i roster di tutte le squadre ed è complicato fare previsioni, ma per quanto ci riguarda daremo il massimo”.

Capitano Davide Macina “Avere la fascia dopo uno come Andrea Raschi non rappresenta certo un’eredità leggera. Per me è un motivo di grande orgoglio. Il resto? Lasceremo parlare il campo, abbiamo grande voglia di giocarci le nostre opportunità”

Assistente Simone Porcarelli “Le sensazioni sono buone e tutti i giocatori sono meritevoli di esserci. C’è grande soddisfazione, vedere convocati giovani ragazzi che ho allenato nelle giovanili rappresenta un’emozione unica”.

Assistente Fernando Paccagnella

“Una grandissima emozione esserci. Conosco i ragazzi e so che la voglia è tanta. Non ho dubbi sul fatto che tutti daranno il 200% di quello che hanno dentro”

Capo delegazione Roberto Berardi

“Vogliamo fare bella figura, fino a che risultato lo vedremo. È chiaro che ci sono defezioni importanti ma compattezza e determinazione saranno fattori decisivi” .