Coronavirus, 87 nuovi casi nel riminese. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva

| 16:27 - 04 Agosto 2021

Dati Coronavirus mercoledì 4 agosto 2021.

A Rimini sono 87 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, di cui 56 sintomatici. Purtroppo si registra un decesso, da fuori regione: si tratta di una donna di 89 anni residente in provincia di Milano, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Rimini. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono 13.286.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (invariato rispetto a ieri), 256 quelli negli altri reparti Covid (+11).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 3 a Modena, 10 a Bologna, 1 a Imola, 3 a Ferrara, 3 a Rimini: invariati rispetto a ieri. Nessun ricovero a Piacenza, Ravenna, Forlì e Cesena.

Le nuove positività in regione sono 495, su un totale di 22.073 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%.