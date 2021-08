Calcio D, il Ravenna tessera l'ex Rimini Alex Ambrosini

Sport

Rimini

| 16:23 - 04 Agosto 2021

Alex Ambrosini.

L'attaccante Alex Ambrosini è un giocatore del Ravenna. Nato a Fano nel 1986 ha al suo attivo una lunghissima esperienza tra i campionati di serie C e D, potendo contare su oltre 450 presenze impreziosite da 159 reti. Tra le sue stagioni più prolifiche ricordiamo quelle con le maglie di Imolese, Santarcangelo ed Anconitana. A Rimini nel campionato 2017-2018 segnò otto reti, sette nell'ultima stagione.

Altro recente arrivo Filip Nagy, difensore slovacco classe 2001. Filip Nagy andrà a rinforzare il reparto under, difensore centrale ben strutturato fisicamente, è arrivato in Italia nel settore giovanile della Virtus Entella, prima di passare in prestito nella primavera del Sassuolo. Nella scorsa stagione a gennaio è passato alla primavera del Torino. Questa in giallorosso sarà la prima esperienza nel campionato di serie D.

Anche l’Aglianese tra i pali punta sugli under. Si tratta di Jacopo Ricco, in arrivo in prestito dalla Fiorentina. E un estremo difensore classe 2003 che è cresciuto nel settore giovanile viola, con cui ha giocato in tutte le categorie fino all’Under 19. Lo scorso campionato ha raccolto anche tre panchine in Serie A sotto la guida di Cesare Prandelli. L’altro è Edoardo Gagliardi, portiere classe 2003 in arrivo dall’Arezzo.

Il Pro Livorno ha ingaggiato il centrocampista livornese classe 2000 Filippo Bardini. Ex Latina, vanta già una certa esperienza in serie D e rappresenta un innesto di spessore per la linea mediana biancoverde, dove l’altro volto nuovo è Antonio Tartaglione.