VIDEO Pedalando per l'Italia: Marco Manila a destinazione dopo 5000 km, donazione alla Protezione civile

| 16:20 - 04 Agosto 2021

Marco Manila, bellariese di 45 anni, ha scelto di dedicare un paio di mesi del suo tempo a una causa solidale a bordo della "Vale", bici elettrica a tre ruote decisamente speciale, e, alla fine del suo progetto “Pedalando per l’Italia”, avviato il 29 agosto del 2020 proprio a Bellaria-Igea Marina per raccogliere fondi a favore della Protezione civile, è riuscito ad “ufficializzare” la sua donazione con un video: “Ciao ragazzi, questo video chiude l' iniziativa Pedalando per l' Italia, a qualche mese dalla sua realizzazione (che riassumo in un giro di 5000 km fatto in 48 giorni che mi ha fatto passare per tutte e 20 le regioni italiane e i suoi capoluoghi) qualche settimana fa ho chiuso la raccolta fondi destinata alla Protezione Civile e ho effettuato la donazione con un bonifico di 801,71€. Grazie a tutti per il supporto e il sostegno e ovviamente un grazie particolare a chi ha fatto una donazione”.

